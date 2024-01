Terra Amara anticipazioni 9 gennaio, Zuleyha ringrazia Hakan ma non nomina Demir: i sospetti di Sermin

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 9 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 9 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 8 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 gennaio

Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d'accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L'organizzazione dell'evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l'ottimo lavoro svolto.

Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perché vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all'azione. Nonostante le ricerche, non ci sono novità di Demir.

Anticipazioni del 9 gennaio: Fikret e Cetin in Siria

Fikret e Cetin si recano in Siria, cercando l'aiuto di Sahap, un amico di vecchia data di Fikret. I due, dopo la lettera ricevuta da Zuleyha, vogliono capire se Demir si trova veramente in Siria.

Nella prossima puntata: Cerimonia di Circoncisione

Durante la cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit si ubriacano attirandosi le ire di Saniye che decide di punirli.

Nel nuovo episodio: Zuleyha Ringrazia Hakan

Zuleyha, nel suo discorso di ringraziamento durante la cerimonia di circoncisione, esprime la sua gratitudine a Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet, e lo invita a prendere la parola.

Martedì nella soap turca: Silenzio su Demir

Nessuno nomina Demir durante la cerimonia, neanche Zuleyha. Il silenzio su Demir viene notato da Sermin, suggerendole che il ruolo dell'uomo nella storia familiare è avvolto nel mistero e nel silenzio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non e' d'accordo e la investe con il furgoncino