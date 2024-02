Terra Amara anticipazioni 9 febbraio: Zuleyha deve svelare il suo segreto a Fikret

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 9 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 9 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 8 febbraio pre 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 febbraio ore 21:30

Fikret sorprende la fidanzata Betul con l'annuncio pubblico delle loro nozze durante una cena, ma è turbato dalla notizia di una conferenza stampa inaspettata, quella in cui si annuncia il fidanzamento tra Hakan e Zuleyha.

Abdulkadir interviene con richieste inaspettate a Betul, mentre Azize ricorda che la sua caduta è stata causata da Betul.

Saniye scopre che Ekrem sta cercando di accaparrarsi terre degli Yaman, e Zuleyha apprende che Betul ha autorizzato la vendita di terreni senza il suo consenso.

Anticipazioni del 9 febbraio: Zuleyha smaschera Betul

Zuleyha dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda. Le due donne cercano un modo per rivelare a Fikret, fidanzato della donna, la brutta notizia.

Nella prossima puntata: I festeggiamenti per il matrimonio

Intanto, ignare di essere state smascherate, Betul e Sermin festeggiano l'imminente matrimonio tra Betul e Fikret, insieme ad alcune signore del circolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La famiglia Yaman si ritrova davanti alla televisione per scoprire dai giornalisti chi è davvero Hakan Gumusoglu.