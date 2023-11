Terra Amara anticipazioni 8 novembre: Zuleyha e Demir partono per la luna di miele

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 8 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco un'anteprima della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 8 novembre, alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 7 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 7 novembre

Durante una visita alle baracche, Gaffur non ha spontaneamente dato i suoi soldi a una donna vittima di strozzinaggio ed è stato solo grazie all'intervento di Sevda se Gaffur le ha consegnato i soldi che le servivano.

Demir e Zuleyha, invece, vivono per la prima volta da coppia innamorata. Lui, dopo essersi scusato del modo in cui l'aveva costretta a sposarlo, le chiede di nuovo la mano e la porta in luna di miele.

Anticipazioni dell'8 novembre: Zuleyha e Demir e la loro seconda luna di miele

Zuleyha e Demir si stanno godendo la loro seconda luna di miele. I due, con un inaspettato colpo di scena sono innamoratissimi, tanto che Demir ha chiesto a sua moglie di risposarlo, questa volta senza costrizioni.

Nel prossimo episodio: Fekeli chiede a Lutfiye di rimanere per placare l'ira di Fikret

Fekeli non riesce a placare Fikret che pieno di rabbia, vuole vendicarsi di Demir per i torti subiti da suo padre, Adnan Yaman. Fekeli fa appello a Lutfiye affinché rimanga per cercare di calmare l'ira di Fikret, e lei accetta la sfida.

Nella nuova puntata di Terra Amara: Fikret confessa a Mujgan di essere innamorato di lei

Fikret, in un momento di sincerità, confessa a Mujgan di essere innamorato di lei. Fikret prova a farsi perdonare dalla dottoressa dopo quello che le ha fatto, ma la donna continua ad essere arrabbiata. Poco dopo, Lutfiye decide di accompagnare Fikret al circolo, dove incontra Sermin, Fusun, Sennur e Ilknur.

Le clip della soap turca

Fikret prova a farsi perdonare da Mujgan dopo quello che le ha fatto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.