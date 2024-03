Terra Amara anticipazioni 8 marzo: Zuleyha vuole sposare Hakan, Colak minaccia Betul

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 8 marzo: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 8 marzo, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 7 marzo.

Terra Amara: riassunto del 7 marzo

L'azienda vincitrice della gara di appalto risulta essere la Adnan Yaman Holding, per la gioia di tutta Cukurova, Colak escluso. Tra Gaffur e Rasit continua il clima di tensione. Rasit non accetta di prendere ordini dal nuovo eletto capo dei braccianti Gaffur. Nel frattempo, Cevriye presta sempre maggiori attenzioni a Gaffur.

Anticipazioni dell'8 marzo, ore 14.10: Vahap sorpreso da Fikret

Vahap si infiltra di nuovo nella camera da letto di Zuleyha con l'intento di rubare i suoi oggetti personali. Tuttavia, questa volta viene scoperto da Fikret, che lo caccia di casa e lo minaccia.

In Terra Amara: Zuleyha ripensa alle nozze rimandate con Hakan

Nel nuovo episodio: Le accuse di Colak

Colak accusa Betul di aver fornito a Zuleyha informazioni privilegiate che le hanno consentito di vincere la gara d'appalto per la fornitura di agrumi, indetta dal Ministero della difesa.

Spaventata dalla furia di Colak, Betul cerca conforto e protezione dalla madre Sermin.

Nella prossima puntata: Il rimorso di Zuleyha

Zuleyha si pente amaramente di aver rimandato il matrimonio con Hakan e riflette sulle conseguenze delle sue azioni. La Altun pensa che, nonostante tutto, Hakan le è stato sempre vicino, rischiando anche in prima persona per sostenerla ed aiutarla in queste difficili settimane.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Fikret porta dei regali a tutti i bambini di Villa Yaman.