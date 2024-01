Terra Amara Anticipazioni 8 gennaio: Saniye investe Sermin e le rompe una gamba, Betul seduce Ercan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 8 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Terra Amara, anticipazioni dell'8 gennaio

Sermin prende in mano le redini dell'organizzazione della cerimonia di circoncisione, ma Saniye si oppone fermamente.

La situazione si fa sordida quando Saniye investe Sermin con un furgoncino, fratturandole una gamba.

Nel prossimo episodio: Lutfiye elogiata per l'Organizzazione

Dopo l'incidente a Sermin la cerimonia viene organizzata da Lutfiye che viene elogiata per il suo impeccabile lavoro.

Nel frattempo, Sermin è costretta al riposo, ma non rinuncia a tormentare Betul, Fusun e Saniye con il suo comportamento.

Nella nuova puntata: Betul fa una mossa audace

Betul, desiderosa di liberarsi di Ercan, che vede come uni ostacola al suo piano di conquistare l'azienda Yaman cerca consiglio da Abdulkadir.

La soluzione suggerita è inaspettata: sedurlo. Betul decide di mettere in atto la strategia consigliata.

Demir Continua a Essere un Mistero: Ricerche Senza Risposte

Nonostante gli sforzi nelle ricerche, il destino di Demir rimane avvolto nel mistero. La mancanza di novità aggiunge tensione alla già complessa trama familiare, lasciando tutti a Cukurova nell'incertezza e nell'ansia.

