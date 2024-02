Terra Amara anticipazioni 8 febbraio: Betul smaschera Hakan, Azize trasportata in ospedale

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 8 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 8 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 7 febbraio andata in onda in prima serata.

Terra Amara: riassunto della puntata del 7 febbraio ore 21.20

Zuleyha è in terapia intensiva dopo essere stata ferita da Vahap. Fikret sospetta che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha per prendere il controllo dell'azienda Yaman, ma Lutfiye crede nell'amore tra loro.

Mahmut confessa di aver sparato a Zuleyha, ma Mehmet-Hakan pensa che dietro ci siano Abdulkadir e Vahap. Zuleyha esce dal coma e si ricongiunge con Mehmet. La città è sconvolta dal coinvolgimento di Hakan Gumusoglu nel traffico d'armi.

Abdulkadir, Vahap e Hakan cercano di scoprire la verità. Fikret torna per Zuleyha, provocando la gelosia di Betul. Una foto svela l'identità segreta di Hakan Gumusoglu.

Anticipazioni dell'8 febbraio ore 14.10: La scoperta di Betul

Betul grazie a una vecchia foto, scopre l'identità di Mehemet Kara, alias Hakan, il giorno stesso della conferenza stampa in cui lui annuncia che sposerà Zuleyha.

Nel prossimo episodio: Azize perde conoscenza

Per impossessarsi della foto, però, Betul la strappa all'ostinata Nonnina Azize provocandole una caduta. La breve degenza della Nonnina con Aykut come medico però fuga ogni timore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Saniye e Lutfiye parlano di Hakan e dei dubbi che hanno su di lui.