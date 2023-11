Terra Amara anticipazioni 7 novembre: Demir e Zuleyha sono innamorati, lui le chiede nuovamente la mano

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 7 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco un'anteprima della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 7 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 6 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 6 novembre

Lutfiye, zia di Fikret, è arrivata ad Adana su richiesta di Fekeli per parlare con il nipote e dissuaderlo dal mettere in pratica i suoi desideri di vendetta, ma Fikret non intende desistere.

Fikret, il fallimento dell'attentato dinamitardo è su tutte le furie e si scaglia anche contro Mujgan**, la quale decide di prendere le distanze da lui.

Anche il rapporto tra Saniye e Gaffur non sembra potersi ricucire. Saniye, infatti ha assistito all'ennesima meschinità del marito.

Anticipazioni del 7 novembre: Gaffur esita ad aiutare una donna vittima di strozzinaggio

Durante una visita alle baracche, Gaffur si trova di fronte a una donna vittima di strozzinaggio. Tuttavia, a sorpresa, non le offre immediatamente il suo aiuto finanziario.

Solo grazie all'intervento di Sevda, la donna riceve i fondi necessari per affrontare la difficile situazione economica.

Nel prossimo episodio: Demir e Zuleyha vivono il loro amore

Demir e Zuleyha vivono il loro amore appena sbocciato. Dopo essersi scusato per le costrizioni del passato, Demir chiede nuovamente la mano di Zuleyha e insieme partono per la loro luna di miele, iniziando così una nuova fase della loro relazione.

