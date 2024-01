Terra Amara Anticipazioni 7 gennaio: Demir dà sua notizie, Fikret cade nella trappola di Hakan

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in onda domenica 7 gennaio, in prima serata, intorno alle 21:30 su Canale 5, con nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 6 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 6 gennaio

Abdulkadir organizza un piano per uccidere Azize, temendo che riconosca Hakan, il quale si è presentato a Cukurova come Mehmet Kara per vendicare la morte del fratello Erkan. Hakan scopre che Azize è instabile e rinuncia a eliminarla. Nel frattempo, Mehmet cerca il controllo dell'azienda Yaman e il cuore di Zuleyha.

Crescono voci su presunte attenzioni a Zuleyha da parte di Fikret. Hakan è invitato da Fekeli per una cena, ma il piano vendetta viene interrotto da Sermin, che rivela dettagli sulla morte di Erkan.

Anticipazioni del 7 gennaio: Hakan salva Fekeli

Quando Hakan capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. Fingendo di perdere il controllo della sua auto, urta quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui.

Nel prossimo episodio: Nuove notizie da Demir

La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c'è l'anello di Demir e un biglietto in cui l'uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà.

Nella nuova puntata: Fikret cerca il nascondiglio di Demir

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data.

Nel triplo appuntamento serale: Hakansi avvicina a Zuleyha

Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia.

Nell'episodio festivo della soap: Saniye confessa le sue perplessità su Sermin

Lutfiye si rende disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma quando arrivano alle baracche le due donne vi trovano Sermin. Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin.

Nell'ultima puntata della settimana: Betul continua a tramare per conquistare l'azienda Yaman

Intanto, Betul fa in modo che l'azienda Yaman utilizzi i servizi dell'officina di Abdulkadir e cerca invano di instillare dubbi a Zuleyha sul conto di Ercan che, fidato impiegato, potrebbe ostacolare il suo operato.

Domenica sera a Terra Amara: Saniye investe con un furgoncino Sermin

Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d'accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L'organizzazione dell'evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l'ottimo lavoro svolto.

Betul cerca di sedurre Ercan per levarselo dai piedi

Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perché vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all'azione. Nonostante le ricerche, non ci sono novità di Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hakan vuole vendicarsi di Fekeli.