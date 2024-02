Terra Amara anticipazioni 7 febbraio, Cetin senza parole: ecco cosa gli ha proposto Fikret

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 7 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 7 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 6 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 6 febbraio

Nel tentativo di uccidere Hakan-Mehemet, Vahap ha sparato a Zuleyha, che viene operata ed è in pericolo di vita. Abdulkadir, ignaro di tutto e furioso col fratello Vahap, gli svela di aver fatto il doppio gioco come spia e che ora entrambi sono nel mirino di Hakan-Mehemet

L'uomo, oltre a essere innamorato di Zuleyha, è anche in possesso di compromettenti documenti sull'attività spionistica di Abdulkadir. Hakan-Mehemet è deciso a vendicare quanto è successo a Zuleyha ma Abdulkadir e Vahap prendono delle contromisure coinvolgendo Mahmut che è indebitato con loro.

Anticipazioni del 7 febbraio: Il desiderio di Sermin

Dopo che Fikret incastrato da Betul, le ha chiesto di sposarsi, Sermin auspica un matrimonio felice per Betul con Fikret. Tuttavia, sia Sermin che Betul sono consapevoli dell'amore di Fikret per Zuleyha.

Chi è Aras Şenol, l'attore che interpreta Çetin nella serie Terra Amara: Età, biografia e progetti futuri

Nel prossimo episodio: Fikret vuole trasferirsi a Istanbul

Fikret, attratto da un'opportunità commerciale nel settore tessile, condivide con Cetin il suo desiderio di trasferirsi a Istanbul. Durante la conversazione, l'uomo rivela inoltre l'intenzione di affidare a Cetin la gestione della fabbrica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Saniye e Lutfiye parlano di Hakan e dei dubbi che hanno su di lui.