Terra Amara Anticipazioni 6 gennaio, Cresce la tensione: Abdulkadir minaccia la nonnina, Hakan contro Fekeli

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in onda sabato 6 gennaio , intorno alle 15:00 su Canale 5, con nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di Domenica 31 dicembre 2023.

Terra Amara: riassunto della puntata del 31 dicembre

La polizia giunge alla villa per riferire di aver mandato in carcere il rapitore. Questi, effettivamente, aveva rubato l'identità del padre biologico di Uzum. L'uomo incarcerato è morto dietro le sbarre. Colui che si spacciava per Cumali è, in realtà, Durmus, il cui destino è la prigione.

Betul non ha solo intenzione di ottenere la fortuna degli Yaman, ma ha in animo di mettere le mani anche su quella di Fekeli. Fekeli parla con suo nipote in merito alle voci che circolano in città. Fikret non si tira indietro davanti alla proposta dello zio: cambierà casa per stare distante dai pettegolezzi.

Il detective assoldato da Zuleyha le rivela chi ha comprato un quarto delle azioni, si tratta di Mehmet Kara. In aggiunta, svela alla donna una sua scoperta: vivo o morto che sia, Demir si trova ancora a Cukurova.

Anticipazioni del 6 gennaio: Abdulkadir Ordina l'Uccisione di Azize

Abdulkadir, temendo che Azize possa riconoscere Hakan, ordina la sua uccisione. Hakan, alias Mehmet Kara, si ritira dal suo piano quando scopre che Azize è afflitta da disturbi mentali, rinunciando a eliminare la nonnina.

Nel frattempo, a Cukurova, la fama di Mehmet cresce, l'uomo ha l'ambizione di controllare l'azienda Yaman e conquistare il cuore di Zuleyha.

Nella prossima puntata: Cresce la Tensione nell'Impero Yaman

Il 25% delle quote dell'azienda Yaman ora è di proprietà di Mehmet, che, approfittando dell'assenza misteriosa di Demir, pensa al controllo totale.

Fekeli inizia a sospettare di Hakan e chiede un incontro. Nel frattempo, Gaffur, dopo una lite con Saniye, si dimette e si unisce all'agrumeto di Mehmet, ma presto ritorna a casa pentito.

Nel nuovo episodio: Le voci su Zuleyha e Fikret

Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni inopportune da parte di Fikret trasferitosi temporaneamente a villa Yaman insieme a Fekeli Luftiye e Kerem Alì vista l'inagibilità della loro casa.

Gli sviluppi della sopa turca: La Vendetta di Hakan contro Fekeli

Hakan è invitato da Fekeli al Circolo per una cena con la famiglia. Le condizioni sembrano perfette per la sua vendetta contro Fekeli, accusato dell'uccisione di Erkan. Il piano prevede che durante la cena, Abdulkadir e Bedir manomettano i freni dell'auto di Fekeli in modo da causarne un incidente e la morte.

Durante la cena, però, si presenta Sermin, la quale inizia a raccontare dettagli personali della vita di Fekeli, tra cui l'incidente in cui è rimasto ucciso Erkan.

