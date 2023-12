Terra Amara anticipazioni 6 dicembre, Zuleyha ricattata: qualcuno ha visto il suo omicidio

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 6 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 6 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 5 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 5 dicembre

La morte di Mujgan causata da un incidente aereo, getta tutti nello sconforto, in particolare Fikret che si sente in colpa per aver preferito all'amore di lei la vendetta sugli Yaman.

Sermin trova il documento che conferma l'ipotesi di Fusun: Sevda in realtà è Fatma Odzen, madre di Ayla ovvero di Umit. Saniye per intercessione di Uzum perdona Gaffur e lo riammette in casa.

Anticipazioni del 6 dicembre: Demir è in cerca di Zuleyha

Zuleyha ha lasciato la tenuta e Demir, pur di ritrovarla, decide di assumere un investigatore. Intanto a villa Yaman Sevda riceve un biglietto anonimo da un testimone dell'omicidio di uno dei banditi durante la rapina alla villa avvenuta giorni prima.

Nella prossima puntata: Zuleyha e Sveda sono ricattate

Il misterioso ricattatore chiede a Zuleyha e Sevda una somma di denaro in cambio del suo silenzio. La donna rintraccia Zuleyha che, venuta a sapere del ricatto, decide di tornare a villa Yaman per risolvere insieme a Sevda la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir chiede a Gulten spiegazioni sulla fuga di Zuleyha.