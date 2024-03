Terra Amara anticipazioni 5 marzo, Colak e Abdulkadir: inganni e tradimenti per la Gara d'appalto

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 5 marzo la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 5 marzo, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 4 marzo.

Terra Amara: riassunto del 4 marzo

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile e mentre cercano di raggiungere l'ambasciata, Fikret viene ferito. Soccorso da Hakan, Fikret viene portato in ospedale. Intanto a Cukurova arrivano notizie della guerra civile e sia Lutfiye che Zuleyha temono per l'incolumità di Fikret e Cetin.

Betul cerca un riavvicinamento con sua madre, ma Sermin la caccia di casa. Nel frattempo, grazie all'aiuto di Hakan, Fikret e Cetin tornano a Cukurova e Fikret rivela a Zuleyha che Mehmet Kara non è Hakan Gumusoglu.

Anticipazioni del 5 marzo: La corsa all'appalto di Colak

Colak è determinato a vincere un'importante gara d'appalto e non esita a utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per ottenere il contratto desiderato.

A Terra Amara Cetin è tornato dal Libano

Nella prossima puntata: Il colpo basso di Abdulkadir

Anche Abdulkadir è interessato all'affare e, approfittando di un momento di assenza di Colak, si introduce di nascosto nella sua casa. Il suo obiettivo è ottenere da Betul informazioni riservate sull'offerta presentata da Colak, mettendo in atto strategie poco leali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hakan soccorre Fikret in Libano.