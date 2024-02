Terra Amara anticipazioni 5 febbraio: Zuleyha colpita dal proiettile destinato a Hakan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 5 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 5 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 3 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 3 febbraio

Dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin organizza una festa di fidanzamento per dimostrare il loro amore, ma Fikret è turbato perché ama Zuleyha.

Abdulkadir richiama Vahap per i problemi con Hakan-Mehemet. Durante la festa, a villa Yaman irrompe Vahap, Gaffur sentendo dei rumori sorprende i ladri e viene ferito. Zuleyha, Hakan-Mehemet, Cetin e Gulten si affrettano in ospedale, ma Gaffur sta bene.

Dopo la festa, Fikret e Lutfiye raggiungono villa Yaman, dove Zuleyha e Hakan-Mehemet stanno affrontando la situazione con la polizia.

Anticipazioni del 5 febbraio: L'invito di Hakan-Mehemet a Zuleyha

Il giorno successivo alla festa di fidanzamento di Fikret a Betul, passata la paura per le condizioni di affur, Zuleyha va in ufficio dove riceve un regalo da parte diHakan-Mehemet.

Il pacco è accompagnato da un biglietto in cui l'uomo la invita a cena scrivendole che vuole parlare di una cosa molto importante e personale.

Nel nuovo episodio: Tragico epilogo della cena

Zuleyha accetta l'invito e la sera raggiunge Hakan-Mehemet. Durante la cena, l'uomo, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità, ma viene interrotto in modo tragico quanto inaspettato.

Vahap irrompe sul posto e cerca di uccidere Hakan-Mehemet ma nella concitazione del momento colpisce Zuleyha che si accascia sul pavimento priva di conoscenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Saniye spettegola con alcune donne sul matrimonio di Fikret e Betul.