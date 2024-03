Terra Amara anticipazioni 4 marzo: Fikret ferito in Libano, Zuleyha sconvolta dalla verità su Hakan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 4 marzo: la puntata va in onda alle 14.10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 4 marzo, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Terra Amara: riassunto della puntata del 2 marzo

Vahap cerca Bayram su richiesta di Hakan e assiste all'omicidio di Bayram per mano di Colak. Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin dal Libano. Cevriye informa Luftiye della situazione in cui si ritrova Fikret e viene rimproverata da Zuleyha.

Fadik torna in cucina. Abdulkadir si riavvicina a Vahap. Un biglietto di Fikret irrita Vahap. Sermin si sconvolge quando sua figlia Betul arriva al ristorante con Colak. Hakan va a Beirut per cercare Fikret e Cetin.

Anticipazioni del 4 marzo: Fikret è in ospedale

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile e mentre cercano di raggiungere l'ambasciata, Fikret viene ferito. Soccorso da Hakan, Fikret viene portato in ospedale.

Nel nuovo episodio: Le preoccupazioni di Lutfiye e Zuleyha

Intanto a Cukurova le notizie sulla guerra civile in Libano continuano a preoccupare sia Lutfiye che Zuleyha. Le due donne temono per l'incolumità di Fikret e Cetin.

In Terra Amara: Fikret è ricoverato in un ospedale libanese

Nella nuova puntata: Zuleyha scopre l'identità di Hakan

Betul cerca un riavvicinamento con sua madre, ma Sermin la caccia di casa. Nel frattempo, grazie all'aiuto di Hakan, Fikret e Cetin tornano a Cukurova e Fikret rivela a Zuleyha quello che ha scoperto in Libano: Mehmet Kara non è Hakan Gumusoglu.