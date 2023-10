Terra Amara anticipazioni 31 ottobre: Demir sceglie Umit ma la vendetta di Fikret è umiliante

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 31 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda martedì 31 ottobre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di lunedì 30 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 ottobre

L'identità della madre del bambino, figlio illegittimo di Adnan Yaman, rimane il mistero. Umit confida le sue pene d'amore a Mujgan stringendo con lei amicizia. Fikret dice a Mujgan di amarla ma di non poterla rendere felice per motivi legati al suo passato. Demir sollecitato da Umit a proposito del suo infelice matrimonio con Zuleyha le annuncia che chiederà il divorzio.

Anticipazioni del 31 ottobre: Demir ha scelto Umit

Durante un weekend romantico, Demir decide di confessare a Umit la sua stanchezza: ha aspettato Zuleyha per troppo tempo, ora vuole andare avanti. L'amore di Demir per sua moglie sembra essersi esaurito, e ora è determinato a chiederle il divorzio per poter costruire una nuova vita con Umit, di cui sembra essere follemente innamorato.

Nel prossimo episodio: Sevda e delusa da Adnan Yaman

Sevda è profondamente sconvolta dal comportamento di Adnan Yaman, ora che ha scoperto che il suo ex amante aveva abusato di una donna e ripudiato il figlio nato da quella violenza. Adnan, l'uomo che Sevda ha amato al punto di abbandonare la sua carriera artistica, ha deluso profondamente le sue aspettative.

Nella nuova puntata della soap: Fikret è consumato dai desideri di vendetta

Fikret confida a Bathiyar di amare Mujgan, ma gli spiega che non può impegnarsi in una relazione con lei per evitare di coinvolgerla nella pericolosa spirale della vendetta contro Demir Yaman. La notizia pubblicata da Demir sui giornali scuote l'intera città, mentre quest'ultimo respinge tutte le umilianti accuse contro suo padre scritte nella lettera anonima, inviata proprio da Fikret.

