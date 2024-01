Terra Amara anticipazioni 31 gennaio, Hakan si confronta con Zuleyha: 'Fikret ti ama'

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 31 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 31 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 30 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 gennaio

Dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale. L'indomani, la donna viene dimessa e, alla villa, si confida con Saniye, la quale suggerisce l'idea che Hakan-Mehmet sia coinvolto nell'omicidio di Fekeli.

Non sapendo come gestire la cosa, Lutfiye decide di chiedere un parere legale a Betul, che però le consiglia di non fare niente e le assicura che si occuperà lei della questione.

Anticipazioni del 31 gennaio: Scoperta del cadavere di Huseyin

Dopo che Vahapha ha ucciso Huseyin, lui e suo fratello Abdulkadir gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Le autorità ritrovano il corpo e presumono che il ragazzo, ubriaco, sia caduto nel canale e morto per annegamento.

Nell'episodio di domani: Rivelazione di Hakan-Mehemet a Zuleyha

Hakan-Mehemet rivela a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte, suggerendo un'intesa tra di loro.

Nella nuova puntata: Avvertimento di Betul ad Abdulkadir

Betul dopo aver saputo del ritrovamento del cadavere di Huseyin, avvisa Abdulkadir dell'accaduto. Lui le dice di occuparsi di Lutfiye per evitare ulteriori indagini sulla questione, cercando di mantenere il controllo della situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir si arrabbia con il fratello perchè vuole uccidere Hakan.