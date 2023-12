Terra Amara Anticipazioni 31 Dicembre: Lo sconvolgente destino di Demir scuote Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara di domenica 31 dicembre: la puntata va in onda alle 14:50 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in onda domenica 31 dicembre, intorno alle 14:50 su Canale 5, con nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 30 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 dicembre

Fikret apprende della morte di Umit in un presunto incidente stradale e decide di organizzare il funerale. Nel frattempo, Betul aspira a prendere il controllo dell'azienda Yaman, ma Ercan ha dei sospetti su di lei.

A Cukurova, i pettegolezzi su una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha si diffondono, ma Lutfiye e Fekeli cercano di porre fine alle voci. Nel frattempo, il comandante della gendarmeria informa Zuleyha dell'arresto di Cumali per il rapimento di Adnan, rivelando che non è il vero padre di Uzum.

Fikret ringrazia Betul per aver salvato Kerem Ali e i due trascorrono del tempo insieme, iniziando a sviluppare una connessione. Tuttavia, Sermin consiglia a Betul di rimanere concentrata sul suo obiettivo di diventare capo dell'azienda.

Successivamente, Betul si reca in officina per un problema all'auto e incontra Abdulkadir, il quale le confessa il suo desiderio di acquistare dei terreni.

Anticipazioni del 31 dicembre: La vera identità di Cumali

La polizia giunge alla villa con notizie rilevanti: il rapitore di Adnan è stato arrestato e risultato essere Cumali, che aveva usurpato l'identità del padre biologico di Uzum.

Il vero padre di Uzum, incarcerato è deceduto dietro le sbarre. Il capo della gendarmeria rivela che l'individuo che si faceva chiamare Cumali è in realtà Durmus, destinato ora alla prigione.

Nel prossimo episodio Le mire di Betul

Betul non si accontenta di puntare solo alla fortuna degli Yaman, ma ambisce anche a mettere le mani sul patrimonio di Fekeli. Nel frattempo, Fekeli discute con suo nipote Fikret riguardo alle voci che circolano in città sulla relazione tra lui e Zuleyha. Fikret, accettando la proposta dello zio, decide di cambiare casa per evitare i pettegolezzi.

Nella nuova puntata: Rivelazioni sulle Azioni e il Mistero di Demir

Il detective assoldato da Zuleyha svela informazioni cruciali: Mehmet Kara ha acquistato un quarto delle azioni. Inoltre, rivela a Zuleyha una scoperta sconcertante: vivo o morto, Demir si trova ancora a Cukurova.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha soffre per la sparizione di Demir.