Terra Amara, anticipazioni 30 settembre, svelato il segreto di Fikret: ecco perchè odia Demir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 29 settembre: la puntata va in onda alle 14:20 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena sabato 30 settembre intorno alle 14:20 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha diventa la signora di Çukurova. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 29 settembre

Terra Amara: riassunto della puntata del 29 settembre

Gaffur torna alla tenuta Yaman e ottiene nuovamente il suo lavoro. Tre mesi dopo, Zuleyha decide di raccogliere l'eredità di Hunkar. Fikret vandalizza la tomba di Adnan Yaman.

Terra Amara, anticipazioni del 30 settembre: Zuleyha è la nuova signora di Cukurova

Zuleyha sovraintende ai matrimoni collettivi organizzati che aveva sempre organizzato Hunkar Yaman nella tenuta. Saniye, mentre distribuisce vestiti ai bimbi delle baracche, pensa di far mettere all'asta gli abiti di Hunkar.

Nella nuova puntata della soap: Zuleyha prepara l'abito da sposa

Gulten prova l'abito da sposa che Zuleyha ha fatto per lei, provocando l'invidia di Fadik. Sevda incoraggia Demir a riconquistare Zuleyha; mentre nasce qualcosa tra Fikret e Mujgan.

Nel prossimo episodio: Il fascino di Umit incanta Cukurova

Umit è arrivata a Cukurova ed è già sulla bocca di tutti per la sua bellezza e per l'importante nomina a primario dell'ospedale cittadino al posto di Mujgan. Il suo fascino sembra aver conquistato persino l'interesse di Demir che si affretta a invitarla come sua ospite all'evento di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova.

La storia di Fikret

Alla serata sono invitati anche Fekeli e Fikret, quest'ultimo intenzionato a vendicarsi di Demir, per le colpe di Adnan Yaman padre. Fikret, infatti, sarebbe il figlio illegittimo, nato da una relazione clandestina tra Adnan e sua madre. Cacciata di casa dal marito, una volta scoperta la verità, Adnan si era rifiutato di concederle il suo aiuto, condannando lei e Fikret a una vita di povertà e umiliazione.

Nel doppio appuntamento di sabato la vittoria di Zuleyha

Nel frattempo, Zuleyha non solo è diventata la nuova Signora della tenuta Yaman, ma Demir le ha anche ceduto tutte le quote della Adnan Yaman Holding appartenute a sua madre Hunkar. Sermin chiede a Zuleyha di accettare la candidatura alla presidenza dell'associazione di beneficenza un tempo presieduta da Hunkar Yaman. Zuleyha viene eletta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Demir aiuta Umit e ne rimane affascinato.