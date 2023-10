Terra Amara anticipazioni 30 ottobre: Demir vuole cancellare Zuleyha dalla sua vita, ecco perchè

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 30 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda lunedì 30 ottobre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di sabato 28 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 28 ottobre

Una lettera anonima di Fikret svela azioni vergognose di Adnan Yaman che includono violenza e il ripudio di un figlio illegittimo. Demir, determinato a scoprire la verità, chiede consiglio a Fekeli. Saniye cerca di riappacificare Fadik e Rasit. Demir fa una dichiarazione pubblica per smentire le accuse. Mujgan e Umit legano dopo una cena. Zuleyha indaga sulla lettera con Saniye.

Anticipazioni del 30 ottobre: Il mistero del figlio illegittimo di Adnan

Nonostante le indagini di Zuleyha e Saniye, l'identità della madre del bambino, figlio illegittimo di Adnan Yaman, rimane avvolta nel mistero assoluto. Nessuno sa che quel bambino, in realtà è Fikret

Nel prossimo episodio: Umit si confida con Mujgan

Umit confida le sue pene d'amore a Mujgan, le due, dopo una cena, sono diventate amiche, nonostante le divergenze professionali. Fikret dice a Mujgan di amarla ma di non poterla rendere felice per motivi legati al suo passato.

Nella nuova puntata: La decisione di Demir

Demir sollecitato da Umit a proposito del suo infelice matrimonio con Zuleyha prende una decisione radicale: annuncia che chiederà il divorzio da Zuleyha, portando la storia a un punto cruciale.

