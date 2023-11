Terra Amara anticipazioni 30 novembre: Zuleyha minaccia Fikret con una pistola, Sermin indaga su Umit

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 30 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 30 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 29 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata di mercoledì 29 novembre

Dopo l'udienza, Fekeli e Lutfiye rientrano a casa, dove trovano Mujgan. La donna spiega che non può essere stato Demir a spingere Umit dalle scale e parla della **relazione tra Umit e Fikret.

Fekeli è sempre più convinto che sia stato il nipote ad aggredire Umit. Intanto, lontano da Cukurova, Fikret viene aggredito da due uomini.

Anticipazioni del 30 novembre: La difesa ambigua di Umit da parte di Sevda

Sermin nota una difesa velata di Umit da parte di Sevda, che la spinge a scavare più a fondo con domande incalzanti. Gulten, irritata dalla situazione, reagisce drasticamente cacciando Sevda di casa.

Nella prossima puntata: Confronto in carcere tra Sermin e Demir

Sermin, alla ricerca di risposte, si confronta con Demir in carcere sulla possibile connessione tra Sevda e Umit. Demir, seccato, la caccia.

Nel nuovo episodio: Fikret scappa da Zuleyha

Zuleyha tiene prigioniero Fikret e lo minaccia chiedendogli di confessare e scagionare Demir. Una svolta inaspettata si verifica quando l'uomo riesce a fuggire. L'aiuto arriva da un'insospettabile complice, Lutfiye, che si era messa sulle tracce del nipote.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Umit in ospedale, si arrabbia con Sevda che è convinta dell'innocenza di Demir.