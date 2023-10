Terra Amara, anticipazioni 3 ottobre: Mujgan sconvolta per la decisione di Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena martedì 3 ottobre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Mujgan ha una brutta sorpresa. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 2 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 2 ottobre

Fekeli, sconvolto e arrabbiato perché Behice e Mujgan vogliono partire per Istanbul portando con loro Kerem Alì, chiede alle due donne di lasciare la sua casa immediatamente. Behice e Mujgan, insieme al bambino, quindi, si trasferiscono in un albergo, dove incontrano l'avvocato che è in possesso dei documenti testamentari di Yilmaz. Umit, da poco arrivata in città, incontra in segreto Fikret.

Terra Amara, anticipazioni del 3 ottobre

Behice scopre che l'eredità di Yilmaz ammonta solo a 80mila lire e non a 30 milioni. Mujgan cerca invano di convincere la zia a trasferirsi in un hotel più economico.

Mujgan, in cerca di sostegno, si rivolge a Fikret e, con confidenza, gli rivela che Yilmaz aveva liquidato tutte le sue proprietà, trasferendo il patrimonio a Hunkar Yaman.

Mujgan sospetta che solo Zuleyha sappia dove siano finiti i 30 milioni, ma anche Fikret è a conoscenza della situazione. La dottoressa non sa che suo marito voleva monetizzare per fuggire con Zuleyha e i figli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Behice vuole partire con Mujgan.