Terra Amara anticipazioni 3 febbraio, Fikret è disperato: costretto a fidanzarsi con Betul ma ama Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 3 febbraio, intorno alle 14:35 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 2 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 2 febbraio

Sermin è fuori di sé per il ritardo della famiglia dello sposo e, a causa della forte tensione all'interno della casa, scoppia una lite furibonda con Betul. Alla fine, Cetin trova Fikret e lo convince ad assumersi le sue responsabilità.

Anticipazioni del 3 febbraio: La proposta di Fikret a Betul

Dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano e sono felici. Tuttavia, Fikret è tutt'altro che sereno: non vorrebbe sposare Betul perché è innamorato di Zuleyha.

Nel nuovo episodio: Le tensioni e le complicazioni

Intanto, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare a Izmir, visto che le sue azioni hanno incrinato i rapporti con il suo complice Hakan-Mehemet. La festa di fidanzamento è molto apprezzata da tutti gli ospiti, ma Fikret è combattuto tra i suoi sentimenti per Betul e il suo amore per Zuleyha.

Nella prossima puntata: L'incursione e l'incidente

Durante la festa di fidanzamento, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti a villa Yaman e hanno ferito Gaffur, sorpreso mentre cercava di affrontarli. La persona che ha tentato il furto è Vahap che, approfittando della festa, ha fatto irruzione alla villa.

Nell'appuntamento di sabato: Gaffur è in ospedale

Zuleyha, Hakan-Mehemet, Cetin e Gulten si precipitano in ospedale per accertarsi delle sue condizioni, per fortuna, l'uomo è stato ferito in modo superficiale a una gamba.

Intanto, finita la festa, Fikret e Lutfiye si recano a villa Yaman dove Zuleyha e Hakan-Mehemet stanno verificando, con la polizia, la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret vuole dichiararsi a Zuleyha