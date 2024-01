Terra Amara anticipazioni 29 gennaio: Betull incastra Fikret, Lutfiye assiste alla morte di Ali Rahmet

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 29 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 29 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 28 gennaio in prima serata.

Terra Amara: riassunto della puntata del 28 gennaio ore 21:30

Alla villa, Sermin accoglie alcuni venditori ambulanti. Adnan esce e scompare con loro. Betul vuole lasciare Yaman ma Sermin la convince a restare. Sermin litiga con Fusun per un'auto restituita.

Zuleyha cerca Adnan, credendo che lo abbiano rapito. Fikret e Hakan si uniscono alla ricerca di Adnan che è uscito per giocare con un amico rom, Puskul. Hakan trova Adnan. Zuleyha ringrazia Hakan, alimentando la rivalità tra l'uomo e Fikret.

In un foto di giornale Fikret e Betul appaiono insieme fuori ad un albergo. Sermin vuole che Fikret sposi Betul per evitare uno scandalo. La notizia si diffonde nella città.

Anticipazioni del 29 gennaio: La messinscena di Betul

La foto di Fikret e Betul fuori da un albergo durante un'irruzione della polizia è una messinscena orchestrata da Betul per costringere Fikret a sposarla e acquisire il controllo sulla ricchezza dei Fekeli

Nel nuovo episodio: La rivelazione di Huseyin

Lutfiye riceve una telefonata da Huseyinm, durante il concitato colloquio, l'uomo le rivela che ad uccidere Ali Rahmet, la persona conosciuta in carcere da Fekeli, è stato Abdulkadi.

Nella prossima puntata: La fine di Huseyin

Vahap, fratello di Abdulkadir, sorprende Huseyin durante la telefonata con Lutfiye e lo uccide per evitargli di parlare e rivelare ulteriori notizie sulle attività criminali di Abdulkadi.