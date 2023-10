Terra Amara anticipazioni 28 ottobre: Demir è scioccato, Zuleyha non riesce a calmarlo

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda sabato 28 ottobre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di venerdì 27 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 27 ottobre

Fekeli affronta Fikret, chiedendogli il motivo della sua ossessione per gli Yaman. Fikret non riesce più a trattenersi e gli rivela il suo segreto: il suo vero padre è Adnan Yaman. Fekeli apprende la tragica storia di Fikret e di sua madre e scopre che il giovane ha intenzione di vendicarsi su Demir. Per farlo, Fikret ha anche scritto una lettera anonima indirizzata al fratello, che viene trovata da Sevda.

Anticipazioni del 28 ottobre: Scandalo familiare degli Yaman

La trama si infittisce quando una lettera anonima, scritta da Fikret, svela oscure azioni di Adnan Yaman, incluso un atto di violenza sessuale su una donna e il rifiuto di un figlio illegittimo. Sevda scopre la lettera, scatenando una serie di eventi sconvolgenti.

Nel prossimo episodio, La determinazione di Demir: alla ricerca del calunniatore

Dopo aver appreso delle accuse, Demir, determinato a difendere l'onore del padre, decide di rendere pubblica la sua posizione attraverso un comunicato stampa. La sua determinazione ad affrontare il calunniatore lo porta da Fekeli in cerca di consiglio. Zuleyha consiglia a Demir di mantenere la calma

Nella puntata di sabato: Riappacificazione familiare e nuove amicizie

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur cercano di riappacificare Fadik e Rasit, mentre Mujgan e Umit, inaspettatamente, superano le loro divergenze professionali, gettando le basi per una nuova amicizia.

Nell'ultima puntata della settima della soap: La rivelazione di Sesma sul figlio illegittimo di Adnan Yaman

Fekeli trova Fikret fuori di sé e cerca di aiutarlo a superare le ombre del passato. Zuleyha preoccupata per la reputazione della famiglia, avvia un'indagine sulla lettera anonima. La ricerca conduce a Sesma, ex dipendente della tenuta, che rivela loro di come una sera Adnan avesse cacciato una donna che gli chiedeva sostegno per il suo bambino. Sevda comprende che questo bambino era il figlio illegittimo di Adnan Yaman che lei credeva mite e compassionevole e se ne rammarica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Demir scopre che qualcuno ha sabotato il caseificio.