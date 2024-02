Terra Amara anticipazioni 28 febbraio, Hakan smascherato: rapisce Betul per difendere la sua identità

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 28 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 28 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 27 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 27 febbraio

Zuleyha decide di indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, posto rimasto vacante dopo la morte di Saniye. I due candidati, Gaffur e Rasit, cercano in ogni modo di comprarsi i voti dei lavoratori della tenuta per diventare il nuovo capo.

Anticipazioni del 28 febbraio: Le tattiche di Rasit e Gaffur per ottenere voti

La battaglia tra Rasit e Gaffur per la posizione di nuovo responsabile dei braccianti continua ad infiammarsi. Nei giorni che precedono le elezioni, i due si avvicinano sempre più ai braccianti, cercando disperatamente di assicurarsi il loro voto e di sconfiggere il rivale.

In Terra amara del 28 febbraio Gaffur vuole diventare il nuovo capo dei braccianti

Nel prossimo episodio: La minaccia di Hakan e il destino di Betul

Intanto, Betul ha finalmente scoperto la vera identità di Hakan e ha deciso di agire. Senza esitazione, ha inviato all'uomo una lettera in cui gli ha chiesto dei soldi in cambio del suo silenzio, rivelando la sua estorsione.

Come risposta al ricatto, Hakan, per mettere a tacere Betul e proteggere i suoi segreti, ha orchestrato il suo sequestro. Ora, Betul si trova nelle spietate mani degli uomini di Gungor, intenzionati a intimidirla e a farla tacere una volta per tutte.