Terra Amara anticipazioni 27 ottobre, La rivelazione scioccante di Fikret: Il segreto dei legami con gli Yaman

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 27 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda venerdì 27 ottobre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di giovedì 26 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 26 ottobre

Umit arriva a villa Yaman per la cena. Demir torna a casa e scopre che l'ospite è Umit, la sua amante. Cerca di dissimulare l'imbarazzo, ma Sevda percepisce quello che c'è tra i due. Fikret esce con una scusa e va al caseificio degli Yaman per sabotarlo. Mentre è lì, però, viene scoperto da Fekeli che lo ha seguito. Sevda, finita la cena, va a casa di Umit e le intima di porre fine alla relazione con Demir.

Anticipazioni del 27 ottobre: Fekeli mette Fikret spalle al muro

Fekeli, incredulo, si confronta con Fikret per comprendere l'ossessione di quest'ultimo verso gli Yaman. Quello che segue è una sconvolgente rivelazione che svela un oscuro segreto familiare.

Nel prossimo episodio, L'Incredibile Verità: Fikret, figlio segreto di Adnan Yaman

Fikret, incapace di trattenere più a lungo il peso del suo segreto, confessa a Fekeli che il suo vero padre è nient'altro che Adnan Yaman che ha abbandonato sia lui che la madre subito dopo la sua nascita.

Nella puntata di venerdì: La storia di Fikret e la sua determinazione a vendicarsi

Fikret racconta a Fekeli tutta la sua storia, l'infanzia segnata dalla povertà e dalla vergogna di sua madre per essere stata abbandonata dall'uomo che amava con un figlio da crescere. Fikret rivela il suo passato e la sua voglia di vendetta.

Gli sviluppi della soap turca: La lettera anonima di Fikret

Fikret, inoltre, svela di aver scritto una lettera anonima indirizzata a Demir, rivelando la sua intenzione di vendicarsi. Sevda ha intercettato la lettera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Demir scopre che l'ospite a cena è Umit