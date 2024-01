Terra Amara anticipazioni 27 gennaio: Hakan si dichiara a Zuleyha, confronto tra Gaffur e Rasit

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 27 gennaio, intorno alle 14:35 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 26 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 26 gennaio

Zuleyha, furiosa per quanto ha scoperto sul passato di suo marito, ha deciso di celebrare il funerale di Demir tra pochi intimi e senza grandi cerimonie, scatenando il malcontento del personale.

Anche in azienda la tensione è alta, Zuleyha infatti non si fida più di Betul dopo il suo intervento riguardo alla cessione delle quote a Mehemet e la affronta duramente. Betul dal canto suo, deve trovare il modo di riappacificarsi con lei o rischia di perdere il suo posto in azienda e così la sua occasione per truffarla.

Anticipazioni del 27 gennaio: Opportunità perdute e promesse di vendetta

Tra Rasit e Gaffur c'è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato, quindi sarebbero ricchi se non fosse che non riescono più a trovare l'atto di acquisto.

Sermin, venuta a conoscenza del successo del loro investimento, si precipita a chiamare l'ufficio del catasto per ottenere maggiori informazioni.

Sermin scopre di essere stata tradita sulla questione dei terreni edificabili dalla sua amica Fusun e decide di affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, Sermin la minaccia dicendole che gliela farà pagare.

Nel nuovo episodio: Zuleyha tra dubbi d'amore e problemi economici

Anche i rapporti tra Zuleyha e Fikret stanno diventando problematici. Fikret si sente offeso perché Zuleyha non si è piu' affidata a lui per risolvere i problemi economici dell'azienda Yaman ed è geloso di Hakan-Mehmet.

Zuleyha riesce a fargli capire che non ci sono motivi per dubitare di Hakan-Mehmet. I due si riappacificano e il giorno seguente decidono di andare a fare un picnic insieme.

Nella prossima puntata: Betul chiede la verità a Fikret

Betul si sente messa da parte. Spronata dalla madre, escogita un piano per conquistare le attenzioni di Fikret.

Hakan dichiara il suo amore a Zuleyha, che è confusa sui suoi sentimenti. A Mersin, Fikret e Betul aspettano invano l'arrivo di Hakan Gumusoglu, per poi scoprire che c'è stato un malinteso e che l'uomo in questione non è il fantomatico nemico di Demir.

Durante l'attesa, Betul chiede a Fikret se prova qualcosa per lei, ma lui risponde che è ancora troppo confuso dai recenti avvenimenti che hanno scosso drasticamente la sua vita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gaffur critica Zuleyha che ha celebrato un funerale intimo per Demir.