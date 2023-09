Terra Amara, anticipazioni 26 settembre: Gaffur e Saniye, un doloroso addio

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena martedì 26 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui assistiamo ad un nuovo addio. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 25 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 25 settembre

Zuleyha soffre per la morte di Yilmaz. Demir la invita a restare alla tenuta. Anche Mujgan piange per la morte di Yilmaz, mentre Behice è più interessata a garantirsi il proprio benessere economico. Fekeli cede il controllo delle attività di Yilmaz al nipote Fikret.

Terra Amara, anticipazioni del 26 settembre

Gaffur, temendo che Behice lo ricatti per l'omicidio di Hatip ha fatto domanda per partire per la Germania. L'uomo ha ricevuto la lettera dal centro dell'impiego tedesco e vuole andare in Germania.

Nella nuova puntata della soap: le paure di Fadik

Fadik è allarmata, teme che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e di Rasit, pertanto la partenza di Gaffur la preoccupa.

Nel prossimo episodio: la rabbia di Demir

Gaffur e Saniye informano Demir della loro partenza, il quale percepisce la loro scelta come un affronto alla sua benevolenza. Sevda lo aiuta a riflettere

L'addio di Gaffur e Saniye e il saluto di Demir

Dopo aver ragionato Demir, al momento della partenza di Gaffur, gli riconosce gli sforzi e il lavoro di tanti anni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir e Sevda stanno vicino a Zuleyha dopo la morte di Yilmaz.