Terra Amara anticipazioni 26 gennaio: Zuleyha organizza un funerale intimo per Demir, rabbia dei dipendenti

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 26 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 25 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata in prima serata di giovedì 25 gennaio ore 21.20

Betul si scontra con Abdulkadir poiché Zuleyha è stata scagionata, ma viene minacciata da lui per continuare i piani contro la famiglia Yaman. Il Procuratore si scusa con Zuleyha e rivela nuovi sviluppi nelle indagini.

Un'epidemia colpisce l'allevamento Yaman, peggiorando la situazione finanziaria. Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari in cambio di quote aziendali, Zuleyha accetta deludendo Betul e Fikret.

Demir viene trovato morto, la notizia sconvolge tutti. Zuleyha cede le quote a Mehmet, ma Fikret non si fida. Abdulkadir inganna Bedir riguardo alla morte di Demir e lo uccide.

La notizia si diffonde, causando tensioni e scontri familiari. Luftiye e Fikret organizzano la veglia e il funerale.

Anticipazioni del 26 gennaio: Zuleyha celebra un funerale intimo per Demir

Il clima in casa Yaman è sempre più teso dopo la tragica morte di Demir. Zuleyha, ancora sconvolta dalle rivelazioni sul passato del marito, decide di tenere un funerale intimo per Demir.

La sua scelta suscita però il malcontento del personale che avrebbe preferito un tributo più solenne. La decisioni di Zuleyha scatena una serie di reazioni contrastanti all'interno della tenuta.

Nella prossima puntata: Confronto tra Zuleyha e Betul

Nel frattempo, la situazione in azienda è altrettanto tesa. Zuleyha, delusa e arrabbiata, manifesta la sua sfiducia nei confronti di Betul dopo l'intervento di quest'ultima sulla cessione delle quote a Mehemet.

La donna affronta Betul in modo deciso, mettendo in discussione la sua lealtà e la sua integrità. Betul si trova ora in una posizione delicata, dovendo trovare un modo per riappacificarsi con Zuleyha e mantenere il suo ruolo in azienda, senza rivelare le sue vere intenzioni, ossia truffare Zuleyha ed impadronirsi dell'azienda che fu di Demir

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hakan cancella le impronte di Zuleyha dall'arma del delitto.