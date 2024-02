Terra Amara anticipazioni 26 febbraio: Hakan Inganna Zuleyha e intrappola Betul!

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 26 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 24 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 24 febbraio

Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni cittadini di Cukurova e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo molto successo.

Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, viene fermata da Vahap: scoprirà che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap.

Sconvolta, riferisce l'accaduto ad Hakan, il quale picchia Vahap. Quest'ultimo, umiliato, inizia a gridare che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu, rivelando il segreto dell'uomo.

Anticipazioni del 26 febbraio: Hakan mente a Zuleyha

Betul, dopo le dichiarazioni di Vahap ha capito che sta per perdere la sua arma di ricatto, cioè la foto che testimonia che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu e per questo Betul ha scritto una lettera in cui ricatta Mehmet: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità.

Hakan protegge la sua identità con Zuleyha fingendo che la lettera di ricatto di Betul sia una dichiarazione d'amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione a Beirut.

Fikret vuole convincere Zuleyha sull'identità di Hakan

Nel nuovo episodio: Fikret crede alle parole di Vahap

Fikret tenta invano di convincere Zuleyha della veridicità dell'affermazione di Vahap su Mehmet, ovvero che Mehmet è Hakan Gumusoglu.

Nella prossima puntata: Il piano di Mehmet-Hakan per porre fine al ricatto

Nel frattempo, Vahapcostretto da Hakan, consegna Betul nelle sue mani perché Mehmet-Hakan vuole porre fine al ricatto che la ragazza ha messo in atto nei suoi confronti.