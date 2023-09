Terra Amara, anticipazioni 25 settembre: Zuleyha resta con Demir dopo la morte di Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena lunedì 25 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui assistiamo al dolore di Zuleyha. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 23 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 settembre:

Yilmaz perdona Demir e gli chiede di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan, in caso lui non dovesse farcela. Zuleyha rimane a vegliare su Yilmaz, che improvvisamente si aggrava e dopo aver confessato il suo eterno amore a Zuleyha, muore. Zuleyha, Mujgan e Fekeli si recano in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz. Demir decide di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Yilmaz e Fekeli lo invita a restare, dicendogli che ormai lo considera come un figlio.

Terra Amara, anticipazioni del 25 settembre: la decisione di Demir

Zuleyha soffre per la morte di Yilmaz. Demir la supporta e Zuleyha, per difendere la reputazione di Demir, vuole lasciare la tenuta. Tuttavia, Demir la invita a restare.

Nella nuova puntata della soap: tutti piangono Yilmaz

La spontaneità di Uzum e Adnan tocca il cuore di tutti. Anche Mujgan piange per la morte di Yilmaz, mentre Behice è più interessata a garantirsi il proprio benessere economico.

Nel prossimo episodio: Fikret ha sempre più potere

Fekeli cede il controllo delle attività di Yilmaz al nipote Fikret. Dopo la morte di Yilmaz Fekeli si è avvicinato ancora di più al nipote che ormai considera un figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Il corpo di Yilmaz viene sepolto