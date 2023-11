Terra Amara anticipazioni 25 novembre, Zuleyha e Demir: un ricatto può distruggere il matrimonio

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 25 novembre: la puntata va in onda alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 25 novembre novembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 24 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 24 novembre

Fekeli informa Lutfiye della relazione tra Fikret e Umit ed esprime le sue preoccupazioni per il nipote. Quando viene a sapere che probabilmente l'incidente di Zuleyha è stato causato da qualcuno, pensa subito che il colpevole sia Fikret e lo denuncia, così da proteggerlo dall'inevitabile furia di Demir.

Anticipazioni del 25 novembre: Fekeli si scusa con Fikret

Dopo aver scoperto che Fikret non è responsabile dell'incidente di Zuleyha, Fekeli si reca dal nipote per scusarsi. Tuttavia, Fikret, tradito dalla denuncia dello zio, non riesce a perdonarlo.

Fikret non perdona Fekeli

Nella prossima puntata: Demir caccia Umit

Umit va a trovare Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Demir, infastidito dalle continue visite dell'ex amante, le intima di non farsi più vedere.

Lutfiye indaga sul segreto di Umit nel nuovo episodio della soap turca

Nel frattempo, Sermin confida a Lutfiye di aver scoperto che Umit ha un secondo nome sconosciuto a tutti: Ayla. Sospetti e misteri si addensano intorno alla relazione tra Umit e Sevda, e Lutfiye decide di indagare.

Demir non riesce a liberarsi di Umit

Sabato a Terra Amara: Sevda e Umit intrighi e ricatti

Sevda cerca di convincere Umit a dimenticare Demir, ma Umit la ricatta minacciando di non rivederla mai più se non l'aiuterà a distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha.

Sevda, anche se a malincuore per non perdere la figlia appena ritrovata, comincia a insinuare in Demir il dubbio che Zuleyha possa essere ancora legata al ricordo di Yilmaz, sfruttando così la sua gelosia nei riguardi di quello che è stato a lungo il suo rivale in amore.

Nel nuovo episodio: Rivelazioni a Fekeli e mossa di Sevda

Lutfiye riferisce a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit, gli dice che l'ha affrontata in ospedale e che per questo motivo Umit se n'è andata. Nel frattempo, Sevda fa pubblicare un annuncio per comunicare a Umit che accetterà le sue richieste.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fekeli denuncia Fikret che viene arrestato.