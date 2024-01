Terra Amara anticipazioni 25 gennaio: La generosità di Hakan per Zuleyha insospettisce Fikret

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 25 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 25 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 24 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 24 gennaio

Zuleyha viene interrogata sull'omicidio di Umit e poi scagionata in quanto sulla pistola utilizzata per uccidere la dottoressa non ci sono le sue impronte. Tutti sospettano che la soffiata sia stata fatta dal misterioso Hakan.

La pistola, invece, era stata consegnata alla polizia da Abdulkadir nel tentativo di incastrare Zuleyha. Fortunatamente, Hakan alias Mehemet è riuscito a cancellare le impronte di Zuleyha dall'arma del delitto.

Anticipazioni del 25 gennaio ore 14.10: La generosità di Hakan per salvare Zuleyha

Betul rivela a Fikret la generosità di Hakan, che ha deciso di donare la considerevole somma di 20 milioni di dollari all'azienda Yaman ma di non volere quote in cambio.

Nel prossimo episodio: La contromossa di Fikret

Dopo aver appreso della donazione di Hakan, Fikret inizia a nutrire sospetti e prende decisioni drastiche. Decide di vendere i suoi terreni per aiutare Zuleyha al posto di Hakan.

Nella nuova puntata: I consigli di Lutfiye

Lutfiye, cercando di influenzare Fikret, lo convince a vendere alcune proprietà ereditate da Fekeli a Istanbul. Una strategia che punta a proteggere l'azienda Yaman in modo diverso dalla generosità di Hakan.

