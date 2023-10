Terra Amara anticipazioni 24 ottobre: Mujgan si trasferisce a Istanbul per fuggire dai pettegolezzi

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 24 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda martedì 24 ottobre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di lunedì 23 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 ottobre

Mujgan è sconvolta dal fatto che sua zia Behice abbia ucciso la signora Hunkar e trova conforto in Fikret e Fekeli. Demir, dopo la conferenza stampa indetta per ringraziare pubblicamente Zuleyha per aver scoperto l'assassina di Hunkar, riceve inaspettatamente un regalo da parte di Umit ma, con la complicità della segretaria, fa credere a Zuleyha che a mandarglielo sia stato il signor Gazanfer. Mujgan e Fikret partecipano al funerale di Behice a Istanbul.

Anticipazioni del 24 ottobre: Il timore di Mujgan

Mujgan pondera il trasferimento a Istanbul per evitare i pettegolezzi a Cukurova, temendo la reputazione di essere la nipote di un'assassina. Tuttavia, una scoperta tramite un giornale svela che anche a Istanbul la verità sul crimine commesso da sua zia Behice è ampiamente conosciuta.

Nel prossimo episodio: Fikret si avvicina a Mujgan

Durante questo periodo difficile, Fikret si avvicina a Mujgan, offrendo conforto e comprensione. Nel corso del tempo, emerge che Fikret nutre sentimenti profondi nei confronti di Mujgan, consolidando la loro connessione inaspettata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Behice si lancia nel vuoto e muore.