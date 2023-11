Terra Amara anticipazioni 24 novembre: Fekeli rivela la relazione tra Fikret e Umit

Ecco cosa ci aspetta nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 24 novembre, su Canale 5: una nuova rottura tra Fekeli e Fikret.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 24 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 23 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 novembre

Umit trova Zuleyha gravemente ferita dopo un incidente stradale e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. In seguito all'intervento, Zuleyha perde il bambino.

Sermin si impossessa di una lettera dell'ex-marito Sabahattin, indirizzata a Umit, e leggendola scopre che il suo nome è Ayla, il nome sentito chiamare da Sevda durante il delirio.

Anticipazioni del 24 novembre: Fekeli rivela la relazione di Fikret e Umit

Fekeli informa Lutfiye sulla relazione segreta tra Fikret e Umit, esprimendo al contempo le sue crescenti preoccupazioni per il nipote.

Nel prossimo episodio: Fekeli denuncia Fikret per proteggerlo

Appena Fekeli apprende dell'incidente di Zuleyha, sospetta che dietro possa esserci il coinvolgimento di Fikret. Temendo la furia di Demir, decide di denunciare Fikret alle autorità, cercando così di proteggerlo da possibili conseguenze.

Nella puntata di venerdì: Fikret rompe il legame con Fekeli

Fikret viene successivamente scagionato dall'accusa in quanto estraneo all'incidente, il ragazzo è una furia nei confronti di Fekeli per averlo denunciato. Fikret, visibilmente arrabbiato, interrompe ogni legame familiare con Fekeli, dichiarando di non considerarlo più suo zio.

