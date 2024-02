Terra Amara anticipazioni 24 febbraio, Zuleyha fa una scoperta scioccante: Il segreto di Hakan è rivelato

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 24 febbraio, intorno alle 14:50 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 23 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 febbraio

Fikret confessa il proprio amore a Zuleyha, ma lei non sa come reagire. Colak incontra Betul per caso e si fa spiegare da Tahir cosa sia successo tra lei e gli Yaman. Successivamente, Colak chiede a Vahap di portare Betul da lui per poterle fare una proposta.

Anticipazioni del 24 febbraio: Rinnovato impegno politico

Durante l'incontro, Lutfiye e il Sindaco hanno ribadito il loro impegno politico nei confronti dei cittadini di Cukurova, ricevendo un forte sostegno e apprezzamento dalla comunità.

Nella prossima puntata: Confronto tra Zuleyha e Vahap

Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, è stata fermata da Vahap. Durante la conversazione, Zuleyha scopre un fatto scioccante.

Nel nuovo episodio: La rivelazione di Vahap

Durante il loro incontro, Zuleyha apprende con sorpresa che Vahap è il ladro che si era introdotto a villa Yaman. Sconvolta, riferisce l'accaduto ad Hakan, il quale picchia Vahap. Quest'ultimo, umiliato, inizia a gridare che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu, rivelando segreto dell'uomo.