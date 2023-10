Terra Amara anticipazioni 23 ottobre: Demir inganna Zuleyha dopo averla ringraziata pubblicamente

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena lunedì 23 ottobre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di Sabato 21 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 ottobre

Gaffur confessa l'omicidio di Hatip a Demir e parla di una lettera di ricatto in mano a Sermin. Demir punisce Gaffur ma decide di non consegnarlo alle autorità. Fekeli copre le spese di Behice per Istanbul. Zuleyha e Sevda sospettano di Behice per la morte di Hunkar. Behice viene accusata pubblicamente e fugge dopo aver derubato Gaffur inseguita da Demir e Fekeli. Alla fine, Behice si suicida lanciandosi in un dirupo.

Anticipazioni del 23 ottobre: Il dramma di Mujgan e la sua ricerca di conforto

Mujgan si trova a fronteggiare la scioccante verità riguardante sua zia Behice, colpevole dell'omicidio della signora Hunkar. In questo difficile contesto, la giovane cerca rifugio e conforto in due figure cruciali: Fikret e Fekeli.

Nel prossimo episodio: Intrighi e inganni dopo la conferenza stampa di Demir

Dopo aver indetto una conferenza stampa per esprimere pubblicamente la gratitudine nei confronti di Zuleyha per aver scoperto l'assassina di Hunkar, Demir si trova coinvolto in una serie di inaspettati intrecci. Ricevendo un regalo sorprendente da Umit, Demir, con la complicità della sua segretaria, orchesta un inganno facendo credere a Zuleyha che il regalo provenga dal signor Gazanfer.

Nella nuova puntata della soap: Addio a Behice: Mujgan e Fikret al funerale a Istanbul

Mujgan affronta il dolore della perdita partecipando al funerale di Behice a Istanbul. Al suo fianco per sostenerla c'è ancora una volta Fikret, i due sembrano fare coppia fissa, mentre il nipote di Fekeli continua ad orchestrare il suo piano contro Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tutta Cukurova commenta la morte di Behice e quello che è successo.