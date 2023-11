Terra Amara anticipazioni 23 novembre, Zuleyha senza pace: Le conseguenze dell'incidente sono devastanti

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 23 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 23 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 22 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 22 novembre

Umit, colta dalla rabbia, decide di raccontare a Zuleyha la verità riguardo al tradimento di Demir. Lungo la strada, Umit si imbatte in Zuleyha che appare ferita gravemente a causa di un incidente.

Fikret torna a casa di Fekeli e, dopo un confronto, i due si chiariscono ponendo le basi per un nuovo inizio del loro rapporto.

Anticipazioni del 23 novembre: Il salvataggio e il tragico intervento in ospedale

Umit, dopo aver trovato Zuleyha gravemente ferita in seguito a un incidente stradale, agisce prontamente portandola in ospedale

La drammatica situazione costringe i medici a un intervento chirurgico d'urgenza, ma purtroppo, durante l'operazione, Zuleyha perde il bambino che portava in grembo.

Nel prossimo episodio, la rivelazione di un segreto: Ayla è il vero nome di Umit

Sermin, ex-moglie di Sabahattin, scopre un segreto importante leggendo una lettera indirizzata a Umit. Nella lettera emerge che il vero nome della dottoressa è Ayla.

Ayla è il nome che Sevda aveva pronunciato durante un delirio. Nessuno sa che Umit è la figlia di Sevda.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha rivela a Sermin che potrebbe essere incinta.