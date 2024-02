Terra Amara anticipazioni 23 febbraio: Fikret dichiara il suo amore a Zuleyha, Colak si accorda con Betul

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 23 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 23 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 22 febbraio ore 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata del 22 febbraio ore 21:30

Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla sua vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall'incidente e Hakan va a trovarla portandole un regalo.

Anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan: è convinto, infatti, che l'uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i propri sospetti.

Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l'avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak.

Anticipazioni del 23 febbraio: Fikret si dichiara a Zuleyha

Fikret ha finalmente trovato il coraggio di confessare il suo amore a Zuleyha. La reazione della Altun è incerta, la donna non sa come reagire a questa dichiarazione, in parte inaspettata.

Nel prossimo episodio: Colak e l'incontro casuale con Betul

Colak si imbatte casualmente in Betul e decide di chiedere a Tahir chiarimenti riguardo a quanto accaduto tra lei e gli Yaman.

Successivamente, Colak prende una decisione significativa e chiede a Vahap di organizzare un incontro con Betul per proporle qualcosa di importante.