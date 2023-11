Terra Amara anticipazioni 22 novembre, Zuleyha ha un grave incidente, il suo bambino è in pericolo?

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 22 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 22 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 21 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 novembre

Rasit e Fadik si sposano, ma il ricevimento viene interrotto da una donna che sostiene di essere la vera moglie di Rasit. Tra lo sgomento generale, lo sposo viene allontanato da Demir e Gaffur che gli intimano di non farsi vedere mai più.

Durante la festa di matrimonio, Zuleyha rivela a Sermin di essere incinta. Sermin, a sua volta, lo rivela a Fusun, ma le due vengono ascoltate di nascosto da Mujgan che riporta la notizia a Umit.

Anticipazioni del 22 novembre Umit Svela la Verità a Zuleyha

Dopo aver saputo che Zuleyha è incinta, Umit, travolta dalla rabbia, decide di rompere il silenzio e svelare all'ex sarta di Instambul la dolorosa verità riguardo al tradimento di Demir.

Nel prossimo episodio: Incontro Tra Umit e Zuleyha

Lungo la strada, Umit incrocia Zuleyha, la quale appare visibilmente ferita a causa di un incidente che potrebbe avere gravi conseguenze sullo stato della donna.

Zuleyha rischia di perdere il bambino

Nella puntata di mercoledì: Fikret torna da Fekeli

Nel frattempo, Fikret fa ritorno a casa di Fekeli. Dopo un confronto aperto e sincero, zio e nipote riescono a chiarire le questioni irrisolte e a gettare le basi per un nuovo inizio del loro rapporto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Rasit e Fadik firmano le carte del matrimonio