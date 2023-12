Terra Amara anticipazioni 22 dicembre, Assalto alla Villa: Demir è scomparso, Uzum è in coma

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 22 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 22 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 21 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 dicembre

Demir vuole uscire quanto prima di prigione perché è preoccupato di ciò che può fare il suo nuovo nemico Hakan alla sua famiglia. Così Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira.

Demir, però, si rifiuta di andarsene senza moglie e figli e quando torna a casa per portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene assaltata da un gruppo di uomini armati.

Anticipazioni del 22 dicembre: Conseguenze dell'Assalto alla Villa

Alla tenuta Yaman, si stanno affrontando le drammatiche conseguenze dell'assalto subito. Zuleyha, angosciata, cerca disperatamente Demir, scomparso dopo la sparatoria. Sospetta che gli aggressori lo abbiano rapito.

Nel nuovo episodio: Attesa Ansiosa per il Risveglio di Uzum

Nel frattempo, Gaffur e Saniye attendono ansiosi il risveglio di Uzum, gravemente ferita da un colpo di pistola e ancora in coma. La preoccupazione per la sua salute aggiunge ulteriore dramma alla situazione già critica.

Nella prossima puntata: Sospetto sul Coinvolgimento di Demir nell'Assalto

Parallelamente, iniziano le indagini per identificare gli assalitori e il procuratore, su suggerimento di Umit, si convince che Demir abbia orchestrato l'assalto alla villa.

Secondo questa teoria, elaborata da una sempre più rancorosa Umit, Demir potrebbe aver pianificato il tutto come diversivo per sfuggire alla giustizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fikret vorrebbe che Demir venisse messo in cella con Fekeli