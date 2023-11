Terra Amara anticipazioni 21 novembre, Matrimonio sospeso per una scoperta scioccante: Rasit è già sposato

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 21 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 21 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 20 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 20 novembre

Demir e Zuleyha accolgono nuovamente Gaffur nella villa ma Gulten vuole assicurarsi che Saniye sia d'accordo. Fekeli e Demir passeggiano insieme davanti a tutta la città, a dimostrare la loro alleanza. Lutfiye cerca di convincere Fikret ad abbandonare i piani di vendetta nei confronti di Demir.

Anticipazioni del 21 novembre, Rasit e Fadik: Un Matrimonio Interrotto dalla Rivelazione Scioccante

Il matrimonio tra Rasit e Fadik si trasforma in un dramma quando una misteriosa donna fa irruzione in chiesa, affermando di essere la vera moglie di Rasit. Lo sgomento si diffonde durante il ricevimento mentre la verità viene portata alla luce.

Nel prossimo episodio, Demir e Gaffur Intervengono: La Decisione Drastica su Rasit

Di fronte alla rivelazione scioccante, Demir e Gaffur prendono una decisione drastica. Allontanano Rasit, intimandogli di non farsi mai più vedere. La cerimonia, inizialmente gioiosa, si trasforma in un momento di tensione e confusione.

Nella puntata di martedì: Zuleyha rivela di essere incinta

Durante i festeggiamenti, Zuleyha confida a Sermin di essere incinta. La notizia si diffonde, ma finisce per raggiungere orecchie indiscrete. Mujgan, ascoltando di nascosto, riporta l'informazione a Umit.

