Terra Amara anticipazioni 21 febbraio: La battaglia di Colak e Zuleyha per le terre sottratte

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 21 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 21 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 20 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 20 febbraio

Zuleyha passa del tempo con Uzum e le regala una fotografia che ritrae lei, Gaffur e Saniye. Mentre la donna è distratta a parlare con Mehmet, Uzum viene investita da una moto e portata subito in ospedale.

Dopo i controlli, i medici rassicurano Zuleyha e Gaffur dicendo loro che la piccola sta bene. Intanto, alla villa, arriva Cevriye, la cugina di Rasit.

Anticipazioni del 21 febbraio: La vendetta di Colak

Colak, volendosi riprendere le terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto, ha distrutto le baracche dei braccianti.

Nel prossimo episodio: La risposta di Zuleyha

Zuleyha fa riparare e pubblicamente le baracche e rimprovera aspramente Colak ricevendo il plauso dei braccianti stessi. Consapevole del suo errore, Colak vorrebbe scusarsi ma i braccianti rifiutano le sue scuse.

Però è proprio a spese dei braccianti e contro Zuleyha che Vahap, assoldato da Colak, intende ordire un piano.