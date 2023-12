Terra Amara anticipazioni 21 dicembre, Demir e Zuleyha sotto attacco: Uomini armati assaltano Villa Yaman

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 21 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 21 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 20 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 20 dicembre

Dopo un'estenuante e infruttuosa ricerca, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti.

La gioia alla villa dura poco. I gendarmi, infatti, arrestano Demir perché sospettato dell'omicidio di Sevda. Ci sono poche speranze che l'uomo venga scarcerato in attesa di giudizio, in quanto gli indizi contro di lui sono schiaccianti.

Anticipazioni del 21 dicembre: Il piano di evasione di Demir

Demir desidera fuggire dalla prigione il prima possibile, preoccupato per la sicurezza della sua famiglia a causa del suo nuovo nemico, Hakan. Fikret mette a punto un piano di evasione per aiutare Demir a fuggire e rifugiarsi in Siria.

Nella prossima puntata: La fuga per proteggere Zuleyha

Tuttavia, Demir si rifiuta di partire senza la moglie e i figli. Determinato a proteggere la sua famiglia, decide di tornare a casa per portare via Zuleyha e i bambini.

Nel nuovo episodio: L'assalto a Villa Yaman

Una volta a casa, la villa di Demir viene improvvisamente assaltata da un gruppo di uomini armati, mettendo in pericolo la vita di Demir, Zuleyha e i loro figli. La tensione raggiunge il culmine mentre la famiglia lotta per la propria sicurezza in questa situazione di estrema pericolosità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Fikret aiuta Demir a ritrovare la figlia rapita.