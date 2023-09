Terra Amara anticipazioni 20 settembre: la tragedia di Yilmaz: Fekeli corre al suo capezzale

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna mercoledì 20 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Fekeli sa dell'incidente di suo figlio. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 19 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 19 settembre

Demir e Zuleyha assistono all'incidente d'auto di Yilmaz che viene tratto in salvo dai due e portato in ospedale in fin di vita. Fikret continua a indagare sul motivo che ha spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar e insiste nell'approccio con Mujgan. Intanto Bahtiyar, suo cugino, sta per iniziare il suo incarico in ospedale. Sevda è sempre più inserita all'interno della famiglia Yaman.

Terra Amara, anticipazioni del 20 settembre: Sevda scambiata per la sorella di Hunkar

La nonnina, vedendo Sevda alla villa la scambia per sua figlia Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima.

Nel prossimo episodio Saniye vuole lasciare Çukurova

La situazione infastidisce Saniye che, non immaginando più alcun futuro per la sua famiglia, appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in Germania per lavorare.

Nella nuova puntata della soap Fekeli è informato dell'incidente di Yilmaz

Fekeli prosegue nella ricerca dell'assassino di Hunkar, ma mentre sta parlando con Celal, il suo incaricato per l'indagine, riceve la notizia dell'incidente di Yilmaz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir e Zuleyha traggono in salvo Yilmaz