Terra Amara anticipazioni 20 ottobre, rivelazione shock: Gaffur svela la verità a Demir sull'omicidio

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 20 ottobre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 19 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 19 ottobre

Fikret racconta a Bahtiyar dei sentimenti che prova per Mujgan, affermando di esserne spaventato. Quando torna a casa e la trova ad aspettarlo, ubriaco, la tratta in malo modo. Fikret non sa che la sua confessione è stata sentita da Cetin, che è turbato dalla novità. Dopo aver visto Demir giocare con Adnan, Zuleyha è confusa su quello che prova per il marito: è forse amore?

Anticipazioni del 20 ottobre: Gaffur rivela il suo segreto a Saniye

Gaffur ha confessato a Saniye di avere ucciso Hatip dopo aver cercato inutilmente di ricattarlo. Saniye, ancora incredula, cerca di comprendere le motivazioni dietro il gesto di Gaffur e deve decidere come affrontare la verità.

Nel prossimo episodio: Tutti notano il turbamento di Saniye

Saniye è sconvolta dalla rivelazione scioccante di Gaffur. La donna cerca di nascondere il suo turbamento ma la sua preoccupazione viene notata da Gulten, Sevda e Zuleyha. I tre si domandano cosa sia successo alla loro amica.

Nella nuova puntata della soap: Gaffur e Saniye parlano con Demir

Dopo interminabili discussioni e confronti, Gaffur e Saniye si rendono conto che non potevano continuare a portare il peso del segreto da soli. I due decidono di raccontare tutto a Demir, anche se ciò potrebbe portare all'arresto di Gaffur.

Nell'appuntamento di venerdì: Rasit diffonde un pettegolezzo

La notizia dell'aggressione di Demir nei confronti di Behice si diffonde rapidamente per la città, alimentata dalle parole di Rasit.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gaffur racconta la verità a Saniye sull'omicidio di Hatip.