Terra Amara anticipazioni 20 novembre, Fekeli e Demir si alleano: il giro dimostrativo per la città

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 20 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 20 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 20 novembre di Terra Amara: Demir e Zuleyha aprono le porte a Gaffur

Dopo una serie di eventi tumultuosi, Demir e Zuleyha decidono di accogliere nuovamente Gaffur nella loro villa. Tuttavia, l'approvazione di Saniye diventa cruciale per garantire l'armonia familiare.

Gaffur torna alla villa

Nel prossimo episodio: Gulten consulta Saniye su Gaffur

Nonostante la decisione di Demir e Zuleyha, Gulten è determinata a assicurarsi che anche Saniye sia d'accordo sull'accoglienza di Gaffur nella villa.

Nella puntata di lunedì: Fekeli e Demir passeggiano insieme per le strade della città

Fekeli e Demir decidono di mostrare pubblicamente la loro alleanza e solidarietà. Una passeggiata attraverso la città diventa un gesto simbolico di fronte a tutti per sottolineare la loro unità di intenti.

Demir si allea con Fekeli

Lutfiye interviene per dissuadere Fikret dalla vendetta

Lutfiye, consapevole dei piani di vendetta in corso, cerca di convincere Fikret a rinunciare ai suoi piani contro Demir. L'uomo è determinato a vendicarsi, nonostante tutti tentino di persuaderlo.

