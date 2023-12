Terra Amara anticipazioni 20 dicembre: Demir viene arrestato, la felicità di Zuleyha

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 20 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 20 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 19 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 19 dicembre

La Procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sevda. Lo stesso Demir, insieme a Fikret, indaga sul rapimento della piccola Leyla convinto, dal fratellastro, che possa essere opera di Hakan Gusumoglu. Costui è un vecchio socio di Demir, deluso per essere stato abbandonato nel momento del bisogno.

Anticipazioni del 20 dicembre: Leyla è salva, Demir fa un annuncio su Fikret

Dopo un'estenuante e infruttuosa ricerca, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Zuleyha è felice, può finalmente riabbracciare sua figlia e tirare un sospiro di sollievo.

Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti.

Nella prossima puntata: Un arresto inaspettato

La gioia alla villa dura poco. I gendarmi, infatti, arrestano Demir perché sospettato dell'omicidio di Sevda. Ci sono poche speranze che l'uomo venga scarcerato in attesa di giudizio, in quanto gli indizi contro di lui sono schiaccianti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zuleyha, Gulten e Adnan si godono un piacevole momento in famiglia.