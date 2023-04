Terra Amara, anticipazioni 20 aprile 2023: Cetin finisce in prigione

Ecco le anticipazioni della prossima puntata di Terra Amara, in onda domani, giovedì 20 aprile 2023, alle 14:10 su Canale 5. Siamo arrivati all'episodio 227 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: Anticipazioni di giovedì 20 aprile: Cetin confessa il suo amore a Gulten

Cetin, interpretato da Aras Şeno, dopo aver saputo da Fadik del fidanzamento di Gulten con Rustem, decide di irrompere alla cerimonia della promessa di matrimonio per dichiararsi alla ragazza. La situazione precipita e Cetin spara a Rustem e viene arrestato. Quando la ragazza va a trovarlo, gli confessa il suo amore e promette di aspettarlo.

Terra Amara: Anticipazioni della puntata: Hatip sfida gli Yaman

Intanto, Hatip, incalzato da Behice, zia di Müjgan, decide di opporsi alla famiglia Yaman e, candidatosi alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio, vince contro Demir e Hunkar.

Sermin si scontra con Demir nelle anticipazioni di Terra Amara di giovedì 20 aprile

Tre mesi dopo, al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin fa una scenata sostenendo che Demir stia facendo di tutto per cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, co-fondatore dell'azienda.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 19 aprile

Gulten è decisa a sposare Rustem: un uomo molto più grande di lei, con tre figli. A nulla valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per farle cambiare idea. Al mercato, Fadik incontra Cetin e gli parla del fidanzamento di Gulten. La notizia scuote l'innamorato, il quale si precipita da Gulten per fermarla. Ci riuscirà?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fekeli soffre per la sua storia d'amore con Hunkar e rivela a Yilmaz di essersi sentito preso in giro dalla donna.