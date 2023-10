Terra Amara, anticipazioni 2 ottobre: Umit incontra Fikret, preparano una trappola per Demir?

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 2 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena lunedì 2 ottobre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Fekeli caccia Behice e Mujgan. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 30 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 settembre

Zuleyha organizza matrimoni, Saniye pensa di mettere all'asta gli abiti di Hunkar, Gulten crea invidia, Demir invita alla festa Umit, la nuova dottoressa, Fikret cerca vendetta. Zuleyha diventa la Signora della tenuta e presiede un'associazione di beneficenza.

Terra Amara, anticipazioni del 2 ottobre: Fekeli caccia Behice e Mujgan

Fekeli, sconvolto e arrabbiato dal fatto che Behice e Mujgan vogliano partire per Istanbul portando con loro Kerem Ali, chiede alle due donne di lasciare immediatamente la sua casa.

Nella nuova puntata della soap: Behice e Mujgan lasciano la Villa

Behice e Mujgan si trasferiscono in un hotel insieme a Kerem Alì, dove incontrano l'avvocato che detiene i documenti testamentari di Yilmaz.

Nel prossimo episodio: Una delusione cocente per Behice e Mujgan

L'avvocato fa sapere alle due donne che la porzione di eredità assegnata a Mujgan è notevolmente inferiore rispetto alle loro precedenti aspettative e stime.

Un incontro segreto e inaspettato

Umit, da poco insediatasi come nuova primario in città, si incontra segretamente con Fikret. Precedentemente, la dottoressa aveva avuto un incontro con Demir, l'uomo per il quale Fikret nutre sentimenti negativi.

